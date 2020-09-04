В республиканской больнице рассказали о заражении пациента COVID-19

3 сентября в одном из карельских СМИ размещена публикация «Петрозаводчанка заразилась коронавирусом в Республиканской больнице: ее выписали, хотя знали о возможной болезни». В частности, в ней говорилось о том, что родственники пожилой пациентки главной карельской больницы были изумлены поведением врачей.

И вот сегодня появился комментарий от руководства больницы. Приводим его дословно.

По информации Республиканской больницы им. В.А. Баранова, пациентка Р. находилась в кардиологическом отделении с 20 по 25 августа 2020 года, была госпитализирована по экстренным показаниям по поводу острого инфаркта миокарда. В первые сутки больной была оказана высокотехнологичная медицинская помощь: выполнена коронарография и стентирование коронарных артерий, назначена постоянная медикаментозная терапия.

В кардиологическом отделении в период с 19 по 26 августа были выявлены случаи коронавирусной инфекции у мужчины из Беломорска и у женщины из Петрозаводска, поступивших по экстренным показаниям в инкубационный период заболевания: при поступлении у них были отрицательные мазки на Covid-19 и не было симптомов острой респираторной вирусной инфекции.

Как отмечает руководитель регионального сосудистого центра Андрей Малафеев, попадание пациентов с инфекцией Covid-19 в стационар, оказывающий экстренную круглосуточную помощь, в том числе принимающий больных по скорой помощи, неизбежно, т.к. пациенты поступают часто с улицы и необследованные. Кроме того, сама инфекция COVID-19 приводит к обострению заболеваний сердца, что еще больше повышает вероятность попадания таких больных в кардиологический стационар.

В кардиологическом отделении весь период неблагоприятной эпидемиологической ситуации проводились противоэпидемические мероприятия. Отделение было разделено на две половины для изоляции вновь поступающих пациентов от уже обследованных, с которыми работал отдельный персонал в средствах индивидуальной защиты, проводилась дезинфекция. Все пациенты были проинформированы о строжайшем соблюдении противоэпидемических мер: вход на исследования только в сопровождении медперсонала, в перчатках, масках, постоянная санобработка рук антисептиками, строгий запрет на посещение и прием передач от родственников. Максимально возможно были сокращены сроки госпитализации. Всем выписывающимся пациентам был рекомендован контроль температуры в домашних условиях, соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

Все контактировавшие с пациентами с COVID-19 были изолированы и обследованы, а в случае положительного результата анализа были переведены в Госпиталь для ветеранов войн (монопрофильный ковид-центр) для продолжения лечения острого коронарного синдрома.

У пациентки Р. на момент выписки не было подтвержденного контакта с пациентами, заболевшими Сovid 19, отсутствовала клиника острой респираторной вирусной инфекции, была нормальная температура тела. Несмотря на это, пациентке при выписке были рекомендованы наблюдение и контроль термометрии, при появлении жалоб – вызов участкового терапевта. В выписке был рекомендован вызов участкового терапевта для актива на дому. В выписном эпикризе указано, как и всем выписываемым в данный период пациентам, что в отделении были случаи ковидной инфекции.

25 августа Республиканской больницей в Роспотhебнадзор было передано сообщение о случае выявления инфекционного заболевания. Информация о пациентке Р. с указанием адреса проживания и мобильного телефона также направлена в Роспотребнадзор для проведения дальнейших санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Пациентка Р. дееспособна, адекватна, ориентирована в месте и времени, поэтому вся информация передана ей лично. То, что больная Р. будет выписана 25 числа, с пациенткой было согласовано накануне. Выписка осуществлена на 5 сутки с целью снижения рисков заражения в отделении, после выполнения всех основных мероприятий по лечению инфаркта миокарда с рекомендациями по медикаментозной терапии и плановому дообследованию амбулаторно.

«Кардиологическое отделение Республиканской больницы, являясь единственным в республике, где проводится стентирование коронарных артерий при инфаркте миокарда, уже более четырех месяцев работает в тяжелых условиях с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований, с обязательным исследованием всех поступающих по экстренным показаниям на Covid-19 и изоляцией до получения отрицательных мазков, с дальнейшим постоянным ограничением передвижения по больнице, приемом пищи пациентами в палатах, выходом пациентов из палат только в масках и медицинских перчатках, обработкой рук антисептиками. Все пациенты с подозрением на COVID-19 госпитализируются в изоляторы. Персонал работает в средствах индивидуальной защиты. Несмотря на это, учитывая клинические особенности новой коронавирусной инфекции, в отделении были случаи выявления COVID-19 на 5-7 сутки от поступления, несмотря на отрицательные мазки на COVID-19 при поступлении»,

– сообщил Андрей Малафеев.

Через два дня после выписки, 27 августа, женщина осмотрена врачом неотложной помощи Городской поликлиники №1 по поводу повышения давления, даны рекомендации. Вечером у женщины поднялась температура, выехавшая по вызову бригада скорой помощи предложила госпитализацию, женщина отказалась. Информация о том, что медики были без средств индивидуальной защиты, не соответствует действительности.

На следующий день неотложная помощь приехала к ней по поводу повышенной температуры. С учетом клиники ОРВИ, анамнеза, возраста был взять мазок на COVID-19. Пациентка в квартире находилась одна. 30 августа мазок взят повторно. Предписания из Роспотребнадзора об обследовании родственников в поликлинику не поступало. После получения положительного результата, 2 сентября, женщина была госпитализирована в монопрофильный COVID-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн, где получает специализированную медицинскую помощь в полном объеме.

«В региональном сосудистом центре Республиканской больницы с начала года получили лечение более 2000 пациентов. Остановка работы центра невозможна, так как прекращение оказания экстренной помощи больным с инфарктом миокарда неминуемо приведет к увеличению смертности у пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания», – отметил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.