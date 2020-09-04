Благодаря Нургалиеву Петрозаводск получил европейский аэропорт

Теперь у нас еще одно окно в мир и к тому же безопасное. Конечно, Петрозаводску и Карелии не хватало собственного аэровокзала при нашем аэропорту. И тут огромная благодарность Госкомиссии под руководством Николая Патрушева, лично Рашиду Нургалиеву – он буквально вытащил этот объект, что казалось нереальным.

Теперь аэровокзал у нас площадью в четыре раза больше, чем был. Это важно не только в свете развития туризма, но и в деловых отношениях – современному городу необходимо для поддержания динамики общения иметь возможность моментально оказаться и в Санкт-Петербурге, и в Москве.

Но и для туризма, семейного отдыха это тоже очень важный транспорт. Новый пассажирский терминал в аэропорту «Петрозаводск» – это веха в строительстве европейского города. И сейчас, когда пандемия задержала россиян в своей стране, Петрозаводск и Карелия стали очень востребованы. Гостиницы у нас забронированы на всю осень.