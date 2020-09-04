В августе шесть стихийных свалок ликвидированы в Петрозаводске

В карельской столице продолжаются работы по ликвидации стихийных свалок, сообщает администрация города.

Подрядчиками выступают ПМУП «Автоспецтранс» и ООО «Карелстройуправление». В этом году с городских территорий вывезли и утилизировали более девяти тысяч кубометров мусора.

В августе от отходов очистили территории на проездах Рабочем и Петушки, в районе пересечения Беломорской и Боровой улиц, вблизи дома № 16 по улице Хейкконена, в Якорном парке и на бульваре Интернационалистов.

Работа по ликвидации стихийных свалок будет продолжена. Администрация Петрозаводска заключила новый муниципальный контракт с ПМУП «Автоспецтранс». По нему подрядчику предстоит убрать почти четыре тысячи кубометров мусора.

Мероприятия находятся на контроле у специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства.

