Житель Костомукши оштрафован за запрещенные посты в соцсетях

Вступило в силу решение Костомукшского суда, который оштрафовал местного жителя за размещение в социальных сетях нацисткой символики, сообщает пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РК выявлен житель г. Костомукша Республики Карелия, 1988 года рождения, который на используемой им странице в социальной сети «Вконтакте», доступной для просмотра неограниченному числу пользователей, разместил видеоматериалы, пропагандирующие демонстрирующие нацистскую атрибутику и символику. Данные видеоматериалы были направлены на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе»,

– говорится в сообщении.

Судом было учтено признание вины правонарушителем и его раскаяние в противоправном деянии. Правонарушитель самостоятельно удалил указанные материалы на используемой им странице в социальной сети «В контакте». Наказание по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ ему было вынесено в виде штрафа.