Суд вынес приговор убийце отца из поселка Лоухи

На основании представленных государственным обвинителем доказательств судом установлено, что вечером 9 мая, ранее неоднократно судимый, 45-летний житель п. Лоухи находился в гостях у своих родителей, сообщает прокуратура Карелии.

В ходе распития спиртного между отцом и сыном произошел конфликт по поводу пагубного употребления последним спиртного и его иждивенческого образа жизни. В результате 70-летний пенсионер, перенесший ряд сердечных приступов и имевший проблемы с опорно-двигательным аппаратом, встал из-за стола, чтобы пройти в свою комнату, но оступился и упал на пол.

В этот момент сын, в порыве обиды, вызванной словами отца, взял кухонный нож, подошел к лежавшему и нанес ему не менее четырех ударов клинком ножа, причинив проникающие колото-резаные ранения спины и шеи с повреждениями внутренних органов и значимых кровеносных сосудов. От данных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Невольным свидетелем указанных событий стала мать подсудимого, которой удалось покинуть квартиру и сообщить о произошедшем в полицию.

Осужденный же направился к себе домой, где и был задержан сотрудниками полиции «по горячим следам».

Изначально он пытался переложить ответственность за содеянное на свою мать, но под тяжестью собранных по делу доказательств признал вину и активно способствовал расследованию.

Комиссией судебно-медицинских экспертов мужчина признан вменяемым. В то же время у него диагностированы признаки психического расстройства в форме синдрома зависимости от алкоголя средней стадии. Данное обстоятельство, а также рецидив преступлений в соответствии с позицией государственного обвинителя признаны судом отягчающими наказание обстоятельствами.

Прокуратура Лоухского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Ранее "Петрозаводск говорит" писал об этом.