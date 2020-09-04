На стадионе «Юность» началась установка нового скейт-парка

На городском стадионе «Юность» начали подготовку к устройству нового скейт-парка, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы. На площадке уже демонтировали большую часть старых ферм. Новые фигуры для занятий экстремальными видами спорта установит московская компания «СК Парк». Подрядчик специализируется на производстве и монтаже подобного оборудования по всей России.

Проект подходит для катания, как на скейтборде, так и на BMX, роликах и «кик-скутере». Оборудование рассчитано на райдеров с начальным и средним уровнем. На площадке будет предусмотрена линия фигур для изучения базовых трюков по прыжкам и скольжениям. Работы планируют завершить к октябрю. Стоимость работ по контракту составляет чуть более 1,3 млн рублей.

На сэкономленные по итогам аукциона средства (более 300 тыс. рублей) рассматривают возможность установки дополнительных фигур, скамеек, урн и освещения. Последнее даст возможность заниматься на площадке по вечерам. Сейчас специалисты муниципального учреждения «Дирекция спортивных сооружений» подготавливают контракт на эти работы.

Проект скейт-парка на стадионе «Юность» реализуют в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. Он стал одним из победителей на общем собрании горожан в прошлом году. Начать подготовку к представлению своего проекта для участия в программе в 2021 году можно уже сейчас. Консультации проводит управление благоустройства и экологии Администрации по телефону: 71-35-72. Сам прием заявок запланирован на осень.

Напомним, что жители карельской столицы могут предложить для благоустройства любую общественную территорию города. По условиям реализация программы проходит за счёт средств республиканского (60%) и муниципального бюджетов (не менее 30%) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%).