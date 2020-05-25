На Ярославском проезде исчезли крышки с канализационных колодцев

На Древлянке есть Ярославский проезд — раздолбанная грунтовка,

которая соединяет Лососинское шоссе с улицей Хейкконена и пользуется большой популярностью у жителей "Скандинавии". Здесь ходят взрослые и дети, ездят машины — даже несмотря на то, что это опасно. И не потому, что дорога напрочь убита. А потому, что здесь много канализационных колодцев. И почти все они без крышек.

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