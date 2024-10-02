В проекте бюджета РФ особое внимание уделили социальным вопросам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Проект подготовлен на основе базового варианта прогноза социального-экономического развития страны, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Проект направлен на реализацию национальных целей развития. Так, на мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 триллионов рублей в течение шести лет. По сравнению с 2019-2024 годами финансирование здесь увеличивается практически вдвое.

Ключевые приоритеты бюджета – выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны и технологического суверенитета.

На социальную политику в 2025 году заложено 6,4 триллиона рублей. Со следующего года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Особое внимание уделено адресной поддержке семей с детьми. На выплату единого пособия в 2025-2027 гг. заложено более четырех триллионов рублей. В числе приоритетов и улучшение жилищного обеспечения семей с детьми.

Также в бюджете предусмотрено более 80 миллиардов рублей на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, более 130 миллиардов на поддержку малоимущих по программе соцконтракта, более 37 миллиардов на поддержку региональных программ повышения рождаемости.

На образование в 2025 году заложено 1,57 трлн рублей. Эти средства пойдут в том числе на бесплатное горячее питание для всех учащихся 1-4 классов, строительство школ и детских садов и ремонт зданий образовательных организаций.

На здравоохранение в 2025 году предусмотрено 1,86 трлн рублей. Сюда включены меры по борьбе с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, модернизация первичного звена здравоохранения и другие цели. Значительные средства направят также на обеспечение обороноспособности, технологического лидерства, на транспорт и инфраструктуру. Около 3,3 трлн рублей будет направлено на финансовую поддержку регионов.

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