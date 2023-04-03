В поселке Чупа после масштабного капремонта открылась школа

В торжественном открытии школы в поселке Чупа Лоухского района приняли участие Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев и председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.

Чупинская школа – самая северная общеобразовательная организация в Карелии, которая приняла участие в федеральной программе капремонта. Для Чупы с численностью населения порядка 2 тысяч человек школа имеет огромное значение. Здесь учится более 200 детей, в том числе из соседних поселков.

В учреждении заменили кровлю, сделали новую отмостку по периметру здания, отремонтировали системы отопления, водоснабжения и водоотведения, заменили полы, входную группу, электротехнические системы, выполнили отделку помещений после ремонта.

Школа первой вошла в программу энергосбережения, получила утепленный фасад, потом отремонтировали спортзал, потом и в федеральную программу вошла. Школа преобразилась. Большое спасибо строителям и родителям, которые проводили общественный контроль, спасибо нашим педагогам, которые в стесненных условиях организовывали образовательный процесс. Главное, что ремонт сделан качественно. Хочется пожелать педагогам хорошей работы в комфортных условиях,

– отметил Роман Голубев.

Кроме того, в школьной «Точке роста» дети смогут заниматься во время перемен и организовывать внеклассные мероприятия. Здесь начал работу Центр детских инициатив.

В Центре, который открыт с 9 утра до 16.00, есть настольные игры: шахматы, пазлы, Лего. Первое большое мероприятие, которое мы планируем провести, — к празднику 9 мая. Мы участвуем в акции «Волонтеры Победы», ребята будут рисовать сюжеты, связанные с Победой,

— рассказала советник директора по воспитанию школы поселка Чупа Валерия Еремеева.

Напомним, старт федеральной программы капремонта школ в прошлом году в Карелии дали министр просвещения России Сергей Кравцов и Глава республики Артур Парфенчиков. Во время поездок по районам руководитель региона постоянно контролирует ход работ на ремонтируемых объектах.

В этом году финансирование работ по капитальному ремонту школ увеличилось на 500 млн рублей, а в программу включены еще 8 школьных зданий. Таким образом, в программе капремонта теперь участвуют 29 школ республики.

Фото: https://gov.karelia.ru