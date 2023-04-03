Верховный суд Карелии оставил Владимира Лабинова под стражей

3 апреля в Верховном суде РК была рассмотрена апелляционная жалоба министра сельского и рыбного хозяйства РК Владимира Лабинова, который просил смягчить ему меру пресечения. 16 марта Петрозаводский городской суд избрал для Лабинова меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Владимир Лабинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере через посредника (ст. 290 часть 6 УК РФ). Лабинов в судебном заседании участвовал с помощью видеоконференцсвязи. Помимо адвоката Дмитрия Кушнира к защите привлечен адвокат из Санкт-Петербурга Сергей Ануфриев с солидным профессиональным стажем. На данное заседание Ануфриев приехать не смог.

Защита просила заменить содержание под стражей на домашний арест. В суд были представлены документы, подтверждающие возможность съема квартиры в Петрозаводске. Владелец квартиры был допрошен в суде. Он подтвердил свою готовность сдать однокомнатную квартиру Лабинову за 15 тысяч рублей в месяц. У самого министра есть дом в Московской области. В Петрозаводске у обвиняемого нет жилья в собственности.

Прокурор Наталья Силкина выступила против смягчения меры пресечения, так как, по ее словам, Лабинов может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. На суде прозвучало, что пока не удалось обнаружить денежные средства, которые, по версии следствия, были переданы Лабинову в виде взятки.

Владимир Лабинов сказал, «обвинение, которое мне предъявляется о незаконности выдачи средств грантов, оно такое неподтвержденное. Все гранты выдавались законно. И этому свидетельствует целая масса проверок, которые на эту тему проходили, в том числе, и правоохранительными органами». Лабинов сказал, что не собирается скрываться и никогда ни на кого не давил. Он сказал, что не знает точно, находится ли он в должности министра. Он предположил, что просто отстранен от исполнения обязанностей.

Судья Верховного суда РК Альфия Нуждина приняла решение оставить Лабинова под стражей. Судья только исправила неточность в постановлении Петрозаводского городского суда, где по ошибке было указано, что под стражей Лабинов остается до 14 марта. Теперь ошибка исправлена, и Лабинов остается под стражей до 14 мая. // Фото «Петрозаводск говорит»