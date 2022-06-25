В Петрозаводске в жару торгуют шерстяными носками

Петрозаводчанам сегодня повезло с погодой – палит солнца и на небе практически ни облачка.

Первые гости Дня города (0+) уже потянулись на Онежскую набережную. Праздничные мероприятия проходят с 11 утра.

По традиции от улицы Куйбышева до озера растянулась ярмарка.

Мастера и мастерицы выставили изделия ручной работы – картины, украшения, поделки, сумки, тканые дорожки.

Среди вполне обычной сувенирки можно встретить изделия и не по погоде. В жару, а сегодня в городе за двадцать градусов, продают шерстяные изделия – носки для холодной погоды и вязаные тапочки.

Вдоль набережной в деревянных домиках гостям предлагают напитки и сладкий разносол.

«Вдоль набережной расцвет торговли – ягоды, выпечка, мармелад, леденцы, попкорн, напитки», - передает с места праздничных гуляний корреспондет «Петрозаводск говорит». Полную программу праздника можно посмотреть здесь. (фото редакции)