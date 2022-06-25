Двухтонный диван и кресло из гранита установили на Онежской набережной

Два арт-объекта появились на Онежской набережной в столице Карелии. Оба сделаны из камня и весят по несколько тонн. О подарках каменщиков ко Дню города рассказал в своем аккаунте мэр Владимир Любарский.

Антивандальный диван из гранита весит две с половиной тонны. Его поставили рядом со спуском к озеру напротив мэрии. А каменное кресло весом две тонны установили неподалеку среди трех больших валунов.

По мнению градоначальника, получилось атмосферно, по-карельски: «Тот случай, когда мебель отлично вписалась в экстерьер набережной».

Также каменщики вернули администрации Петрозаводска исторический облик. Годами на одной из колонн здания зияла дырка – не было облицовочной плитки из гранита, добываемого в Пудожском районе. Предприниматели нашли подходящий камень, выпилили и отполировали. (фото vk.com)