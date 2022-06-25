Петрозаводск ожидает насыщенный День города – программа праздника

Празднование Дня города (0+) в столице Карелии приурочено к 350-летию Петра I. Основными площадками праздничных гуляний станут Онежская набережна и площадь Кирова. На время праздника в центре Петрозаводска изменится схема проезда, водителям стоит быть внимательными. А глава города представил карту бесплатных туалетов.

Программа праздника «День города – 2022» «Гордимся именем твоим!»:

Онежская набережная

11.00 у памятника Петру I - «Виват, великая держава, блистающая гением Петра!» - торжественная церемония, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I. Танцевальная программа участников проекта «Петровский бал»;

Центральная сценическая площадка в створе проспекта Ленина

12:00 - «Гордимся именем твоим!» - театрализованное открытие праздничных мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I;

12:30 - Церемония вручения знаков отличия «Почетный гражданин города Петрозаводска»;

12:45 - «Великое посольство» - музыкальные картинки из жизни Петра I в исполнении оркестра русских народных инструментов «Онего» Карельской государственной филармонии (музыка Е. Дербенко);

14:00 - «Солнечное море» - концертная программа детских творческих коллективов и солистов;

15:00 - «Семейные музы» - концерт семейных ансамблей – участников творческого проекта «Две звезды» Межрегионального фестиваля семейного творчества «Полярные звёзды-2022» (г. Петрозаводск, г. Мурманск);

16:00 - «Звёздный десант» - концерт участников телепроекта «Голос.Дети» (Первый канал);

17:00 - «Городу влюбленных…» - концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов Валентины Моисеевой;

17:30 - «Наша родина - Россия» концерт победителей всероссийских и международных конкурсов из разных регионов России творческого объединения «Хрустальное СоZVездие»;

18:30 - «Жемчужина России-2022» - Гранд-финал VI Российского фестиваля туризма и красоты. «Лики Петровской эпохи» - шоу-программа;

20:00 - «Выше неба паруса!» - концерт вокальной студии «Соло»;

20:40 - Концерт кавер-группы «At the moment dance»;

21:30 - «Алые паруса над Онего» - театрализованное представление с участием судов морского клуба «Полярный Одиссей» и Петрозаводского городского клуба любителей водного туризма;

21:50 - «Петровский бал» - танцевальный флешмоб выпускников 2022 года;

22:00 - Золотые хиты R-pop команды «Пропаганда группы с новым стилем и звучанием (г. Москва);

23:00 - «Эти сумасшедшие белые ночи» - концерт r’n’b-поп-группы «Банд’Эрос» (г. Москва);

00:00 - «Салют, Петрозаводск!» - праздничный фейерверк.

Сценическая площадка у скульптуры «Рыбаки»

13:00 - «Петровский цирюльник» - конкурс-шоу профессионального мастерства барберов;

13:00 - «АРТ-Берег»- семейная концертно-развлекательная программа: праздничное агентство «Карусель», народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Карелия хор русской песни «Сударушка», танцевальный клуб «Рэгтайм», ансамбль «Вольные просторы» (социально-досуговый центр казачьей культуры и патриотического воспитания), джампинг-студия Юлии Рахимовой, детский вокальный ансамбль «Assorty-banD».

Сценическая площадка у ротонды

11:00 - Фестиваль «Онежский бриз»: экспозиция фотографий из истории клуба любителей водного туризма и детской парусной школы, выставка швертботов, конкурсы.

11:00 - «Лето с К-Моторс» - презентационная развлекательная программа, экспонирование автомобилей Haval, Hyundai;

12:30 - «Петровские потехи» - концертно-развлекательная программа: беспроигрышная игра от книжной сети «Буквоед», розыгрыш призов от компании К-Мотор;

13:00 - модный показ в рамках летнего Фестиваля Дизайна в Карелии - совместной коллекции дизайнера Анны Злотко (г. Архангельск) и БрендагЛАВА Karelian Design - коллекции детской одежды от школы эстетического воспитания детей Дарьи Виноградовой - коллекции «Мамина нить» (дизайнер Алёна Голубева) - коллекции студии «Хорошо» (дизайнер Анна Корзунина) - коллекции «Золотая нить Поморья» - коллекции студии «Подиум» (дизайнер Александра Левицкая) - коллекция Валентины Кожевниковой;

13:30 - студия эстрадного вокала «Зажги свою звезду», танцевальный ансамбль «Стиль», творческие коллективы (г. Кондопога), солисты, вокальные и танцевальные ансамбли;

19:00 - «Века минувшие сегодня оживут» - панорама исторических танцев.

Сценическая площадка на площади Кирова

14:00 - «Букет прекрасных песен для города» в исполнении Д. Комарова и ВИА «Россияночка»;

15:30 – 16:30 - «ПушкаФест» - молодежный фестиваль (творческий центр «Арт-Синтез», молодежный центр «Смена»): «По следам Петра Великого» - интерактивный квест, «Культурный код» - конкурс граффити, Hand-made (создание шоперов, украшений);

15:30 - танцевальная программа ансамбля индийского танца «Маюри», танцевальный и цирковой перфомансы, модный показ коллекции с историческими мотивами от резидента школы «Индустрия моды» арт-кластера «Таврида», Диановой Ксении, творческие выступления молодёжных коллективов;

18:00 - «соСТЭКовка» - молодежная программа профкома студентов Петрозаводского государственного университета: «Таланты университета» - лучшие студенческие номера 2022 года, концерт группы группы «СА:МИ», концерт группы «Папин Олимпос» (Волгоград);

20:00 (пл. Кирова – Пушкинская ул. - створ пр. Ленина) - «Надежда Петрозаводска» - торжественная церемония вручения серебряных медалей выпускникам школ. «Алые паруса над Онего» - парад выпускников 11-классов, педагогов, родителей.

Праздничная территория Дня города

11:00 (Советская площадь) - « По следам Петра Великого в Карелии» - планшетная фотовыставка;

11:00 (Советская площадь) - Выставка часов из личных коллекций горожан в рамках проекта «У времени в гостях»;

11:00 (от ул. Куйбышева до Онежской набережной) - «Петрозаводск мастеровой» - выставка-ярмарка изделий декоративноприкладного и ремесленного творчества;

11:00 (Парк Победы) - Презентация продукции компании STIHL: мастер-класс садово-парковой техники (мотокосы, газонокосилки), конкурсы, призы, воздушные шары для самых маленьких;

11:00 автостоянка у Загса - «Петровский пир» - гастрономический фестиваль;

12:30 Онежская набережная у кузницы - Фестиваль традиционных мужских ремесел Карелии (литье, ковка, кожа, плотничество и т.д.);

12:00-16:00 ул. Федосовой - Неглинская наб. - ул. Михаила Иссерсона - «Иллюзии Старого города» - праздник музея-заповедника «Кижи». Театрализованные сценки из истории развития медицины в Петрозаводске от Петра I до наших дней и работы отделений Губернской земской больницы;

12:00 Советская площадь - «Онлайн-парк Tele2» - информационно-развлекательная программа: горячий кофе, отдых на мягких пуфах, подзарядка гаджетов;

13:00-16:00 у скульптуры Волна дружбы - «Viva Индия» - интерактивная развлекательная программа: концерт Хари Ом Бэнд, мастер-классы: - рисование мехенди - по индийским танцам - надевание сари - плетение мандал - рисование коровы - игры, конкурсы, викторина, ярмарка.

Пушкинская улица

12:30 у памятника А.С. Пушкину - «Поэзия города Петра» - программа Централизованной библиотечной системы;

18:30 - «Джем-Академия» у фонтана Карельского научного центра Российской академии наук - музыкальная программа: «Pavel Poluzanov group»;

19:30 - фьюжн-трио «Power on»;

20:30 - коллектив молодых оперных певцов «Grand Amore»

25 июня 12:00-19:00 и 26 июня 10:00-13:00 Онежская набережная 6-ой причал - «Культурный плот» - фестиваль на воде: концертные программы вокальных, хореографических, фольклорных, этнографических, эстрадных, модных коллективов, ансамблей, студий Республики Карелия и Петрозаводска.

Летний фестиваль дизайна в Карелии

25 июня ул. Федосовой, 31 шоурум Karelian Design 11:00 - Открытие дизайн-квартала в Былинном сквере, ярмарка мастеров Karelian Design, дегустация карельского чая в шатре Love Karelia, фотозона от студии Конфета, дизайнер Алена Голубева, аудиовизуальная атмосферная лаборатория. Представление знакомого Петрозаводска с другой стороны. Показ в шоуруме Karelian Design;

13:00 - модный показ в Ротонде;

14:00 - открытие штендера Дизайн Квартала, виртуальная экскурсия по VR объектам CreatePtz, Былинный сквер;

15:00 - выступление немецкого фольклорного танцевального коллектива «Volkskarussell», автор костюмов Евгения Маккоева;

16:00 - концерт фолк-трип-хоп группы ILMU.

Спортивная программа

22-25 июня Дом бокса им. Л.Левина ул. Шотмана, 38-а - Межрегиональный турнир по боксу памяти заслуженного тренера СССР Л.Левина;

24-26 июня акватория Петрозаводской губы Онежского озера - гонки крейсерских яхт. (фото скриншот видеозаставки)