Массовые гулянья внесут коррективы в движение транспорта

С 9.00 25 июня до 2.00 26 июня в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. По сообщению городской администрации, будет закрыт проезд по улицам Пушкинской и Фаддевской, от улицы Куйбышева в сторону Онежской набережной по проспектам Ленина и Карла Маркса, улицам Еремеева и Германа Титова, а также по улице Луначарского от набережной Гюллинга через Пименовский мост. Действующий запрет сохранится на площади Кирова.

«На указанных улицах будет организована пешеходная зона. Запрет остановки уже вступил в силу накануне. Временные неудобства связаны с проведением массовых гуляний в честь Дня города»,

- отметили в мэрии.

Все неудобства временные. Они позволят петрозаводчанам и гостям карельской столицы весело провести День города. Водителям напоминают быть внимательными и руководствоваться установленными знаками. А о мероприятиях, которые ожидают гостей «Петрозаводск говорит» сообщал ранее. Фото: orenburg.media.