В Петрозаводске прошел антинаркотический пробег

Сегодня в Петрозаводске в третий раз проходил легкоатлетический пробег «Карелия – территория без наркотиков», посвященный Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

По сообщению администрации горда в акции участвовало несколько сотен человек – спортсмены от 10 лет и старше. Они преодолели дистанции на 500, 1000 и 3000 метров. Самые юные соревновались на беговелах, а также в беге на короткие дистанции.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский, присутствовавший на акции, отметил, что, глядя на такие счастливые и молодые лица, не хочется даже произносить слово «наркотики», и задача сегодняшней акции – показать, что жизнь без наркотиков прекрасна и счастлива. Фото: istockphoto.