В Карелии вводят особый противопожарный режим

В связи с повышением класса пожарной опасности до III на всей территории Карелии с 24 июня вводится особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания граждан в лесах, сообщает минприроды республики.

Государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками правоохранительных органов организуют совместные посты на въездах в леса. Однако на отдых в зеленой полосе, рыбалку и охоту запрета нет.

«С сегодняшнего дня на всей территории Карелии разведение костров в лесах запрещено. Соответствующий приказ и распоряжение подписано правительством региона. В связи с повышением класса пожарной опасности до III с 24 июня вводится особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств»,

- отмечено в сообщении министерства.

Особый режим будет действовать до 3 июля включительно. За нарушение правил пожарной безопасности грозит не только штраф до 1 млн. рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Также в Карелии действуют круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Фото: pxhere.