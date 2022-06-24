На карельской автодороге ожидаются длительные ограничения движения

На участке федеральной автоартерии «Кола»-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-граница с Финляндией в связи с началом укладки асфальтового покрытия с 1 июля на длительный период предусматриваются перерывы в движении продолжительностью от 15 до 35 минут, сообщили в пресс-службе Упардор «Кола».

«Просим водителей учитывать это обстоятельство при планировании поездок в данном направлении. А также напоминаем о повышенном внимании во время движения по участку и исполнение требований дорожных знаков и указаний регулировщиков»,-

отметили в организации.

Оперативную информацию о ситуации на федеральных автодорогах Карелии можно уточнять на официальном сайте компании по ссылке. Фото: istockphoto.