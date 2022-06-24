24 июня 2022, 15:56
Жители Карелии могут оценить деятельность правоохранителей
В республике проведут мониторинг общественного мнения
До 30 сентября на территории всех карельских муниципалитетов проведут мониторинг общественного мнения о деятельности полиции, предупредили жителей региона в пресс-службе МВД.
«В качестве интервьюеров выступят члены общественных советов при территориальных органах внутренних дел, а также представители гражданского общества»,
- говорится в сообщении правоохранителей.
С результатами опроса жители Карелии смогут ознакомится осенью на официальном сайте Министерства внутренних дел республики. Фото: pxhere.