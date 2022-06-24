Закрытые контейнерные площадки ставят в центре Петрозаводска

Новые закрытые контейнерные площадки продолжает устанавливать в Петрозаводске УФСИН. Сейчас работы идут в центре города, сообщили в мэрии.

Подрядчик уже залил бетонные основания на улицах Гоголя, 40, Антикайнена, 8 и Максима Горького, 20А. Здесь в текущем году поставят первые конструкции из древесно-полимерных композитных панелей.

Всего по городу до конца ноября смонтируют 50 подобных объектов. Подрядчик разместит их в Центре, на Голиковке, в Сулажгоре, на Перевалке, Кукковке, Ключевой, Зареке, Древлянке, в Октябрьском и Первомайском районах.

Конструкции уже полностью готовы. Их ставят, когда подготавливают городские участки, используемые для сбора мусора. // Фото: администрация Петрозаводска