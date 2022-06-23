Мы знаем: праздник будет!

Петрозаводчане любят свой город и каждый год с удовольствием отмечают праздник. День Петрозаводска охватит улицы, площади и парки столицы 25 июня. Это будет уже 319-й День рождения Петрозаводска. И на этот раз никакие пандемии этому не помешают!

Это стало окончательно понятно в ходе недавней планерки в городской администрации, где была публично представлена программа Дня города. С ее презентацией выступил директор Городского дома культуры Владимир Прикуль.

И в этой программе каждый житель города найдет себе развлечение по душе. Полная программа Дня города доступна на сайте «Панорама культуры Петрозаводска». Там же можно следить за возможными изменениями. Но, конечно, мы не можем удержаться и не приоткрыть нашим читателям основные моменты.

Итак, праздничная программа начнется 25 июня в 11:00 у памятника Петру I - в этом году в России отмечается 350-летие со дня его рождения. Поздравления и возложение цветов к памятнику будут сопровождаться историческими танцами в исполнении участников проекта «Петровский бал» в костюмах петровской эпохи.

Основные праздничные события развернутся в створе проспекта Ленина в 12.00 часов на центральной сцене, которая уже установлена и выглядит как большой корабль. Программа откроется театрализованным представлением «Гордимся именем твоим!». На праздник прибудет Петр I в сопровождении свиты. Прозвучат поздравления от официальных лиц, состоится церемония вручения знаков отличия «Почетный гражданин города Петрозаводска».

В течение дня на главной сцене выступят участники телепроекта «Голос. Дети» разных лет, победители всероссийских и международных конкурсов из разных регионов России творческого объединения «Хрустальное Созвездие», победители и участники творческого проекта «Две звезды» и Межрегионального фестиваля семейного творчества «Полярные звёзды-2022», финалистки Российского фестиваля туризма и красоты, творческие коллективы и исполнители города.

Кроме того, во время празднования Дня города будут работать различные тематические площадки. У кузницы пройдет фестиваль традиционных мужских ремесел Карелии. На площадке у ротонды «Клуб любителей водного туризма» представит фестиваль «Онежский бриз» с участием юных мореплавателей.

На стоянке у здания Дворца бракосочетаний состоится гастрономический фестиваль «Петровский пир». Организаторы обещают удивить горожан разнообразием кулинарных изысков, в том числе блюдами Петровской эпохи.

У скульптурной группы «Рыбаки» пройдет конкурс-шоу профессионального мастерства барберов «Петровский цирюльник». Там же состоится семейная концертно-развлекательная программа.

"Уникальной и зрелищной кульминацией праздника станет часть программы, посвященная выпускникам. Начнётся она в 20.00 часов с торжественной церемонии вручения серебряных медалей выпускникам школ. Церемония закончится парадом выпускников 11 класса, учителей и родителей, который двинется по Пушкинской улице к главной сцене. В 21.30 вновь начнётся театрализованное представление. В акватории Онежского озера появится бригантина морского клуба «Полярный Одиссей» с алыми парусами, более 40 пар исполнят «Выпускной вальс», к которому могут присоединиться все желающие",

– сообщил Владимир Прикуль.

Завершится празднование выступлением российских звезд – перед горожанам на центральной сцене выступят группы «Пропаганда» и «Банд’Эрос». В полночь над Онежским озером прогремит салют.

Однако, как водится, кому праздник – а кому забот полон рот. На протяжении последних недель сотни людей вели свою малозаметную, кропотливую работу, чтобы горожане могли встретить праздник в чистом, красивом, приведенном в порядок городе. На это все силы бросили глава города и сотрудники администрации, помогает бизнес.

Например, в преддверии Дня города ООО «Свой дом» обновило скульптуру-фонтан «Рождение Петрозаводска» на Онежской набережной. Компания покрасила подарок Ленинградской области на 300-летний юбилей карельской столицы. Работы выполнили в рамках спонсорской помощи.

Подготовка к празднованию Дня Петрозаводска была масштабной. В рамках муниципального контракта ООО «Городской комбинат благоустройства» ежедневно занимается уборкой и обустройством общественных территорий. Техника и мобильные бригады работают в парках и скверах в разных районах карельской столицы. В последние дни силы сосредотачиваются на тех участках, где пройдут массовые гуляния.

Сотрудники комбината выполнили формовку лип на проспекте Ленина. Всего на главном проспекте города санитарной обрезке подвергли более 200 деревьев. Подрядчик продолжает украшать Петрозаводск цветами. На прошлой неделе однолетники посадили в скверах Центральном, Ивана Сенькина, Элиаса Лённрота, на площадях Кирова и Театральной, на аллеях Малой Подгорной и Энтузиастов. Работы продолжаются в Губернаторском саду, в скверах Гиперборейском, Машезерском, Куусинена и на Онежской набережной.

Сотрудники комбината выкашивают траву в Зарецком парке, Былинном сквере, Губернаторском саду, на аллее Дружбы, Шидловском и Левашовском бульварах. На Онежской набережной и в парке Ямка завершают покраску скамеек, сгребают и вывозят скошенную траву. На аллее Дружбы подрядчик расчистил водосточные лотки. Уборка общественных территорий ведется ежедневно.

Глава города Владимир Любарский поручил привести Онежскую набережную в максимально праздничный вид.

"Онежская набережная – это лицо Петрозаводска. Место, куда жители ходят на свидания, гуляют с детьми, занимаются спортом и – отмечают городские праздники. Основные мероприятия наступающего Дня города тоже будут проходить на набережной",

- сказал Любарский.

Мэр считает, что вид и состояние набережной волнует всех, кому не безразличен Петрозаводск:

«Не раз обращал внимание на истоптанные газоны. Не понимаю, зачем идти по траве, когда способов ее обойти – множество: мощеных дорожек хватает. В преддверии главного городского праздника мы засыпали землей газоны и посадили новую траву. Думаю, для тех, кто ценит внешний вид набережной, это хорошая новость. Ну а любителей сократить время в пути на сотые доли секунды ждет испачканная землей обувь. Не обессудьте».

В сам праздник, 25 июня, поддерживать чистоту будут не только «Городской комбинат благоустройства» и «Кондопожское ДРСУ», но и 40 дворников, привлеченных специально для этих целей. Немаловажный вопрос организации на празднике туалетов. Карту уборных мэрия опубликует накануне Дня города на своих ресурсах.

Администрация Петрозаводска внимательно следит за ходом подготовки города к празднику. И петрозаводчане имеют возможность помочь им в этом. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры жители города могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.