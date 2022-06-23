Карельские спасатели быстрее всех в СЗФО находят людей в дыму

Лучших газодымозащитников определили в Карелии. За звание сильнейших боролись огнеборцы из десяти регионов. Победители представят СЗФО на всероссийском уровне в рамках соревнований на звание лучшего звена газодымозащитной службы МЧС России.

Огнеборцы демонстрировали свои знания в теории и навыки на практике. Газодымозащитники преодолели огневую полосу психологической подготовки с переноской «пострадавшего», вскрыли дверь дисковой пилой, ликвидировали утечку жидкости, потушили горючую жидкость, вскрыли дверь ручным инструментом.

Также участники проводили «разведку помещения с непригодной для дыхания средой», искали и спасали «пострадавшего», оказывали ему первую помощь.

В итоге команда 4 пожарно-спасательной части Петрозаводска 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы заняли первое место. Вторыми стали их коллеги из Коми, а третьими – команда из Архангельской области. (фото пресс-центр МЧС по РК)