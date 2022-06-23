Центр Петрозаводска перекопают, а организацию движения изменят

Центр Петрозаводска перекопают, а движение по некоторым улицам закроют.

С 24 июня по 30 августа на Свердлова и Дзержинского будут реконструировать тепловые камеры и менять трубопроводы. Коммунальщики предупредили, что в связи с проведением работ серьезно изменится организация движения.

В частности, со стороны улицы Свердлова закроют проезд на перекрестке Свердлова-Дзержинского, движение в прямом направлении на перекрестке Свердлова-Дзержинского закроют. Будет действовать проезд со стороны проспекта Ленина по улице Дзержинского на улицу Свердлова, а от улицы Андропова до Дзержинского по улице Свердлова движение сделают двусторонним, также двусторонним будет движение по улице Дзержинского от Карла Маркса до Свердлова.

В связи с реконструкцией тепловой камеры около ТЦ «Макси» вдоль торгового центра частично запретят стоянку и остановку. (фото unsplash.com, Miguel Teirlinck)