Более мощные фонари поставят на улицах Петрозаводска

Более мощные светильники установят на Перевалке и Древлянке. На Высотной аллее демонтируют 14 старых опор и установят 23 новых. Более мощные светильники появятся в пешеходной зоне на участке от улицы Черняховского до Высотного проезда. В настоящее время там установлены закладные детали.



На участке от Лесного проспекта до Березовой аллеи вместо бетонных опор установят 19 новых. Между ними изменится расстояние, двойные кронштейны позволят освещать не только дорогу, но и пешеходную зону, сообщили в городской администрации. Между Березовой аллеей и улицей Попова заменят светильники на более мощные, и протянут самонесущие изолированные провода.

Ранее более мощные светильники установили на Карельском проспекте между улицей Торнева и кукковским кольцом. До конца осени модернизацию системы наружного освещения выполнят на 39 объектах. (фото пресс-служба администрации города)