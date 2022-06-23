Скверы и парки в Петрозаводске приводят в порядок

В Петрозаводске продолжают готовиться к Дню города. Сотрудники Городского комбината благоустройства приводят в порядок общественные территории, сообщили в мэрии.

В скверах и парках работают мобильные бригады и техника. В частности, в парке Ямка и на Онежской набережной завершают красить скамейки, сгребают с газонов и вывозят скошенную траву. Подрядчик также обрезает кустарники на площади Ленина и в сквере Вечный Огонь. Ранее это сделали в Петровском сквере и Парке Победы.

Траву выкашивают в Былинном сквере, Зарецком парке, Губернаторском саду, на аллее Дружбы, Левашовском и Шидловском бульварах.

Газоны ранее подстригли в скверах Ивана Молчанова, Маршала Жукова, Марии Мелентьевой, Василия Зайцева, Анны Лисицыной, Пожарных, Спасателей, на бульваре Победы, на общественных территориях на Питкярантской улице и Лососинском шоссе.

На клумбах в скверах Михаила Калинина и Голиковском высаживают цветы. Каждый день проводят уборку. Особое внимание сейчас уделяют Пескам и Онежской набережной. // Фото: администрация Петрозаводска