23 июня 2022, 14:40
Достоевского предвосхитили в Карелии на Бесовом Носу
Древние скульпторы 5 тысячелетий назад отобразили на скале антропоморфное существо, возлежащее ногами к озеру
Усиливает впечатление то, что ровно посреди человека проходит скальная глубокая трещина, символизирующая, как позднее скажет Достоевский, «подпольного человека».
Длина изображения Беса около 2,30 м, и ему около 5 тысяч лет. Название «Бес» было дано христианскими монахами-первопроходцами в XVI веке.
Петроглифы относят к археологическим неолитическим памятникам. Собрание петроглифов мыса Бесов Нос считается самым богатым в Фенноскандии. (Видео)