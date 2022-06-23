Достоевского предвосхитили в Карелии на Бесовом Носу

Усиливает впечатление то, что ровно посреди человека проходит скальная глубокая трещина, символизирующая, как позднее скажет Достоевский, «подпольного человека».

Длина изображения Беса около 2,30 м, и ему около 5 тысяч лет. Название «Бес» было дано христианскими монахами-первопроходцами в XVI веке.

Петроглифы относят к археологическим неолитическим памятникам. Собрание петроглифов мыса Бесов Нос считается самым богатым в Фенноскандии. (Видео)