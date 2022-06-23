Авиарейсы из Петрозаводска в Мурманск и Калининград отменили

Авиаперевозчик в этом году не будет свершать перелеты из Петрозаводска в Мурманск и Калининград и обратно. Об этом компания «РусЛайн» уведомила Росавиацию, сообщили в Минтрансе РК.

Эти маршруты субсидируют из российского и регионального бюджета, до 9 марта самолеты регулярно летали дважды в неделю. Но сейчас перебои превысили три месяца.

Авиакомпания неоднократно переносила возобновление перелетов из-за необходимости корректировать оборот своего воздушного флота. Это вызвано закрытием воздушного пространства над рядом областей РФ.

Сейчас Минтран6с Карелии, Северсталь и Росавиация прорабатывают вопрос об организации с июля по декабрь этого года авиаперевозок из Петрозаводска в Калининград и обратно. Предполагается, что самолеты будут летать раз в неделю. // Фото: Минтранс Карелии