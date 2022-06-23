На один из районов идет непогода, водителей призвали к осторожности

Предельную осторожность попросили соблюдать водителей, которые двигаются по территории Медвежьегорского района. Там начинается дождь, объяснили в ГИБДД Карелии.

Поэтому важно соблюдать дистанцию и безопасную скорость, не применять экстренное торможение, включать фары, чтобы быть более заметными на дороге.

Инспекторы ДПС 23 июня уже остановили на трассе «Кола» лихача, который гнал на «Тойоте». Водитель превысил скорость и двигался на 129 км/ч. Его привлекли к административной ответственности. // Фото: ГИБДД Карелии