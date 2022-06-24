«Дело житейское»: Любарский представил карту туалетов на День города

Глава карельской столицы затронул на своей странице деликатную, но очень важную для любого праздника тему – туалеты.

«Как говаривал один известный сказочный персонаж, «дело житейское» – никуда от него не денешься», - написал Владимир Любарский.

Модульные туалеты разместятся на Онежской набережной, в парке Победы и на площади Кирова. Напротив уличных тренажеров появится новый просторный туалет. Сити-менеджер назвал его настоящим «царь-туалетом». Гости праздника смогут посетить их бесплатно. 25 июня платный туалет на улице Федосовой будет свободным.

Градоначальник опубликовал список всех мест и приложил карту туалетов. Петрозаводчане и гости смогут отметиться на Федосовой, 16-а,(на набережной в районе кузницы, за скульптурой «Рождение Петрозаводска»); Онежской набережной (тротуар напротив уличных тренажеров); в парке Победы (от тренажеров по велопешеходной дорожке вглубь парка); парке Победы (в районе проспекта Карла Маркса напротив входа в парк аттракционов); на площади Кирова (тротуар возле выставочного зала «Кижи» напротив Музыкального театра Карелии). (фото unsplash.com, Tim Mossholder)