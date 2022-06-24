Театралов ждет премьера

В Театре кукол Карелии 1 июля в 19.00 и 2 июля в 18.00 состоится премьера спектакля «Ревизор», поставленного по пьесе Николая Гоголя известным в России и Белоруссии режиссером Игорем Казаковым. Как сообщили в администрации театра, для подобных постановок по произведениям великого русского писателя у учреждения культуры есть огромный ресурс.

«Гоголевские тексты полны зримой фантасмагории, которая человеку на сцене не всегда доступна. Ведь внешне человек слишком гармоничное создание. Между тем, кукла может все. Именно в театре кукол постановка «Ревизора» способна выразить накал авторского комизма, сделать его видимым. В гоголевских текстах нет места реальности. Нет ее и на сцене театра кукол. Главным методом становится контраст, гротеск, оксюморон, алогизм – большое сталкивается с малым, гипербола с литотой, смешное с страшным, комическое с трагическим»,

- пояснили сотрудники театра.

Отметим, что в спектакле занята практически вся труппа театра. Пьеса рекомендована к просмтру зрителю с 18-летнего возраста.Фото: Михаила Никитина.