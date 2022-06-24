Гигантского комара из Калужской области привезли в Карелию

Фигура крылатому кровопийце появилась в заповеднике «Кивач». В Карелию арт-объект привезли из Калужской области. Над созданием комара трудился участник артели Никола-Ленивецких промыслов Дмитрий Мозгунов, сообщается в паблике заповедника. Мастер отметил, что комаром в чистом виде это насекомое не является.

«Мы сделали образ, а не определенный вид, чтобы люди могли найти в нем что-то свое, - рассказывает автор арт-объекта. - Кто-то увидит комара, кто-то муху или другое насекомое».

Специалисты заповедника рассказали, что в регионе живут более 30 видов комаров. Часто гигантского комара принимают за малярийного. Научный сотрудник заповедника Надежда Кутенкова уверяет, что бояться их совсем не нужно. Это обычные болотницы и долгоножки, пояснила специалист.

«В отличие от своих меньших собратьев они вегетарианцы и укусить вас не смогут, даже если сильно захотят — нечем. Что касается малярийного комара, он внешне похож на обычного, но в Карелии встречается совсем редко», - рассказала энтомолог. (фото сообщество «Государственный природный заповедник «Кивач»)