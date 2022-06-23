Фестиваль Ruskeala Symphony состоится в середине июля

Фестиваль Ruskeala Symphony проведут в Карелии 15-16 июля (6+). Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Программа, как всегда, разнообразная, публику ждут девять уникальных концертов. В числе участников – государственный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, выдающийся скрипач Карэн Шахгалдян, солист Мариинского театра Кирилл Жаровин, хор Валаамского монастыря и другие», -

рассказал он.

Концерты состоятся на нескольких площадках Горного парка «Рускеала»: в Итальянском карьере, на глади озера Большого мраморного каньона, на железнодорожной платформе «Рускеала», в каменном лабиринте вблизи Итальянского карьера и на площади у визит-центра горного парка. Откроют фестиваль «Солисты Москвы». Как отметили организаторы, бесподобный звездный альянс и вечная, под стать скалам, музыка не оставят гостей равнодушными. Художественное слово в музыкально-литературном действе «Облако в штанах» взял на себя Михаил Пореченков. Купить билеты и заказать трансфер можно через сайт фестиваля. https://ruskeala-symphony.com/page/program Фото: ruskeala-symphony.com.