Петрозаводску вручили знамя Петровского города

На открытии научно-практической конференции «Материальное и нематериальное наследие петровской эпохи на Русском Севере», которая проходит в Национальном музее Карелии с 22 по 24 июня, Петрозаводску торжественно вручили знамя Петровского города.



В конференции, посвященной 350-летию со дня рождения Петра I, принимают участие более трех десятков исследователей, музейных работников и краеведов из Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Выборга и других городов России. Участники выступят с докладами на темы: «Петровская эпоха и ее люди Русском Севере», «Историческая память о Петре I и его эпохе на Русском Севере», «Петровские памятники, памятные места и артефакты на Русском Севере». Организаторами конференции выступили министерство культуры Карелии, Национальный музей и Петрозаводский госуниверситет.





В первый день работы конференции прошла торжественная церемония вручения Петрозаводску знамени Петровского города. Флаг программы «Путь Петра Великого» вручил главе города Владимиру Любарскому председатель фонда имени Д. С. Лихачева Александр Кодак. Он отметил, что Петрозаводск является активным участником конгрессов Ассоциации петровских городов, многие из которых уже получили подобное знамя.

В ассоциацию входят десятки городов, связанных с деятельностью Петра I – где он бывал, где хранят о нем память. В их числе есть не только российские, но и европейские города: Вена, Таллин, Брюгге и другие. Теперь настала пора исправить несправедливость и вручить знамя Петровского города Петрозаводску – одному из немногих городов, названных в честь Петра Великого.





Петр I сыграл огромную роль в истории Карелии, не случайно нашу республику называют «краем, разбуженным Петром». Здесь проходила Осударева дорога, построенная во время Северной войны, работали Петровские заводы, один из которых стал основанием для будущего города Петрозаводска, в Карелии Петр открыл первый российский курорт.



В 1873 году в нашем городе был установлен памятник Петру I работы скульптора Ивана Шредера и архитектора Ипполита Монигетти, который по праву считается одним из лучших изображений царя-реформатора. Есть в Карелии и памятники Петровской эпохи: церковь апостола Петра в Марциальных Водах и Кончезерский завод. (фото «Петрозаводск говорит»)