«Пеледыш пайрем» показали петрозаводчанам

Карельская региональная общественная организация «Марийцы Карелии» провела в Петрозаводске национальный праздник «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»). В мероприятии принял участие народный фольклорно-этнографичекий ансамбль «Марий Памаш» из республики Марий Эл.

В пгородской администрации встретились с артистами. Как рассказали в пресс-службе мэрии, разговор зашел о лучших практиках взаимодействия с НКО в сфере гармонизации межнациональных отношений, о деятельности карельской общественной организации. За плодотворное сотрудничество и укрепление культурных связей между народами руководителю ансамбля Марии Соловьевой вручили благодарственное письмо.

Затем творческий коллектив «Марий Памаш» и карельский ансамбль «Шулдыр» провели большую праздничную программу в Доме Кантеле. Фото: petrozavodsk-mo.ru.