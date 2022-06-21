Опера и джаз будут звучать под окнами Карельского научного центра

Территория возле Карельского научного центра РАН на Пушкинской улице на время превратится в музыкальную зону. 25 июня джазовые музыканты и оперные певцы дадут концерт под открытым небом (0+).

Музыкальная вечеринка «Джем-академия» состоится у фонтана. В мэрии уточнили, что для гостей праздника выступят три коллектива.



В 18:30 композиции исполнит джазовая группа Pavel Poluzanov group. В 19:30 на сцену выйдет фьюжн-трио Power Оn, в 20:30 выступит коллектив молодых оперных певцов Grand Amore. (фото vk.com)