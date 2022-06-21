Умер родоначальник кижской регаты Александр Скворцов. О смерти инженера-строителя сообщили в музее «Кижи». Причина смерти не уточняется, в некрологе сказано лишь, что Александр Скворцов долго болел.

В музее о Скворцове отозвались как мореходе и активном участнике морских проектов, связанных с традиционным судостроением. Он был капитаном исторического судна «Якутск».

По его чертежам изготовлено более 30 кораблей, среди которых «Святитель Николай», «Святой дух», «Курьер», «Святая София», «Святитель Петр».

Александр Скворцов вместе с другом и соратником, основателем клуба «Полярный Одиссей» Виктором Дмитриевым, сделали много, чтобы Карелия стала одним из центров традиционного деревянного судостроения. Александр Скворцов также увлекался графикой и живописью.

Музей «Кижи» выразил соболезнование родным и близким. (фото vk.com)