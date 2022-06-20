Исторические танцы и другие мероприятия проведут в Петрозаводске

Подробную программу празднования Дня города представил сегодня в мэрии Петрозаводска директор Городского дома культуры Владимир Прикуль. Мероприятия начнутся 25 июня с 11.00 возложением цветов к памятнику Петру I, которое будет будут сопровождаться историческими танцами в костюмах петровской эпохи.

Основные события развернутся в 12.00 часов на центральной сцене, которая будет выглядеть как большой корабль. Программа откроется театрализованным представлением. В течение дня там выступят победители и участники различных творческих проектов.

Кроме того, во время празднования будут работать различные тематические площадки. У кузницы пройдет фестиваль традиционных мужских ремесел Карелии. На площадке у ротонды Клуб любителей водного туризма представит фестиваль «Онежский бриз». У Дворца бракосочетаний состоится гастрономический фестиваль «Петровский пир», на котором собравшихся удивят блюдами петровской эпохи. У скульптурной группы «Рыбаки» пройдет конкурс-шоу барберов «Петровский цирюльник». В 20.00 зрелищной кульминацией праздника станет парад выпускников.

В 21.30 театрализованное представление продолжится на набережной Онежского озера, в акватории которого появится бригантина морского клуба «Полярный Одиссей» с алыми парусами, а более 40 пар исполнят «Выпускной вальс», к которому могут присоединиться все желающие. Завершится празднование выступлением групп «Пропаганда» и «Банд’Эрос». В полночь над Онежским озером прогремит салют. Фото: istockphoto.