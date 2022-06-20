Бывшего сотрудника МЧС приняли на работу и заплатили штраф

Сотрудники компании «Ладожские фьорды» нарушили законодательство о противодействии коррупции. Это выявила прокуратура Сортавалы в ходе проверки, сообщили в надзорном ведомстве.

Еще в 2019 году на работу в организацию приняли человека, который ранее был на федеральной госслужбе, а именно в МЧС. Он стал директором компании, но информацию об этом предыдущему работодателю, как положено, не направили.

Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей. // Фото: pxhere.com