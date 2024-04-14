Дойти до магазина и остаться в живых

Текст, фото: Елена Малишевская

Для того чтобы жить в некоторых микрорайонах Петрозаводска, нужно обладать терпением, смелостью и сноровкой. Такие качества годами воспитывают в себе жители «Рыбки», в частности, улиц Пограничная, Беломорская, Новосулажгорская. Полное отсутствие тротуаров, пешеходных переходов, необходимость перебегать дорогу, рискуя жизнью своей и маленьких детей. Такова ежедневная реальность. После того как мы опубликовали новость о проблемах жителей микрорайона, к нам обратилась петрозаводчанка Илона. Она рассказала много подробностей и предоставила свою переписку с городской администрацией и Петросоветом.

Молодая семья Илоны в 2020 году купила квартиру на Беломорской, 28. Только поженились, искали недорогое жилье, нашли квартиру в микрорайоне «Рыбка». Тогда здесь не было магазинов, кроме маленького «Бородинского» в одном из домов по улице Пограничной. Ездили за продуктами на машине в другие районы города. За четыре года возле дома появились и «Магнит», и «Пятерочка», и «Вайлдберриз» с «Озоном». Вот только чтобы дойти до «Пятерочки», нужно перебегать дорогу в неположенном и очень опасном месте. В час «пик» приходится стоять минут пятнадцать-двадцать, ждать, что кто-то пропустит: машины идут сплошным потоком.

«Невозможно пройти вообще. С коляской – тем более»,

- рассказывает Илона.

Можно перейти и в «положенном» месте, только для этого нужно идти в обход примерно километр, а на Беломорской и Пограничной тротуаров нет. С коляской пробираться сквозь дворы, по грязи, по ямам – то еще удовольствие. На полное отсутствие тротуаров жалуются и другие жители микрорайона.

«Ветеринарный - Пограничная, тротуаров нет! Люди ходят по проезжей части».

«Не пора ли сделать тротуары с обеих сторон дороги от ул. Профсоюзов до ул. Новосулажгорская? Пешеходные переходы? Нигде не пройти, дорогу не перейти… Как будто люди не в городе живут».

«Улица Пограничная - одна большая проблема! Люди вынуждены идти по проезжей части, тротуары отсутствуют. Дети в школу №12 ходят так же. В сторону школы №35 хоть чистят так называемый тротуар, и на этом спасибо. Наплевательское отношение к людям в Петрозаводске - дело нормальное».

По поводу отсутствия пешеходного перехода Илона обратилась в ГИБДД, оттуда ее перенаправили в городскую администрацию – пусть, мол, там решают, это их компетенция. Из мэрии пришел подробный, но не дающий никакой надежды ответ.

«Для обустройства нерегулируемого пешеходного перехода на указанном участке автомобильной дороги Пограничной улицы необходимо наличие подходов в виде тротуаров к пешеходному переходу на расстоянии не менее 50 м в соответствии с п. 4.5.1.1. ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». На данном участке улично-дорожной сети тротуары в необходимом объеме отсутствуют. Проведение мероприятий по обустройству тротуаров возможно выполнить только в рамках реконструкции автомобильной дороги. Для проведения работ по реконструкции дороги необходимо разработать проектную документацию, включая: проекты планировки территории и проекты межевания линейного объекта, провести публичные слушания, разработать инженерные изыскания, разделы проектной и сметной документации, а также получить положительное заключение государственной экспертизы».

Такой вот замкнутый круг: пешеходного перехода нет, потому что тротуаров нет. Тротуаров нет, потому что дорогу надо делать. Дорогу не делают, потому что проектной документации нет. А проектную документацию не делают, потому что денег нет.

«На сегодняшний день финансирование работ на данные цели в бюджете Петрозаводского городского округа на 2023 и плановый период 2024-2025 годов не предусмотрено. Бюджетные ассигнования в первоочередном порядке сконцентрированы на завершение строительства объектов с высокой степенью готовности, а также объектов, софинансирование которых осуществляется с привлечением средств из бюджетов всех уровней (федерального, республиканского и муниципального)»,

- сообщили в мэрии Петрозаводска.

«Не дали даже никакой надежды. Нет и все. Невозможно. Не сделаем»,

- с горечью констатирует петрозаводчанка Илона.

Это письмо из мэрии в 2023 году подписала Юлия Мизинкова – тогда она руководила комитетом ЖХК. В феврале этого года появилась информация, что городская администрация совместно с Петросоветом будут рассматривать вопрос об увеличении финансирования на ремонт дорог и благоустройство. Илона написала еще одно письмо – снова в администрацию, а заодно и депутатам Петросовета. Из мэрии пришел ответ, уже подписанный Михаилом Ершовым – новым главным коммунальщиком. Однако текст - как под копирку списанный из письма Мизинковой. Ответ из Петросовета тоже очень похож (видимо, существует шаблон для переписки с жителями микрорайона «Рыбка»), но в нем все-таки дали какую-то надежду: «Рассмотрим… подумаем…» и все в таком роде.

После публикации нашей новости на сайте, в паблике «Петрозаводск говорит» в ВКонтакте горожане оставили много комментариев. Подключилась к обсуждению и городская администрация:

«Выполнена работа по определению ориентировочной стоимости реконструкции дороги, которая составляет: проектные работы – 52 550,00 тыс. руб., на выполнение работ по реконструкции – 525,5 млн руб. Работы по проектированию автомобильных дорог являются дорогостоящими и требуют значительного объема финансирования, поэтому их проведение возможно только при условии софинансирования из вышестоящих источников».

Петрозаводчанам еще раз дали понять, что проблема в ближайшие годы решена не будет – дорого. Впрочем, и ремонт дороги – не гарантия того, что там появятся качественные тротуары. Недалеко от «Рыбки», на улицах Боровой и Профсоюзов пару лет назад отремонтировали дорогу, теперь там сразу три пешеходных перехода, расстояние между ними – метров двести, не больше.

Но сделали ли там тротуары? Нет. Гулять по Пятому поселку, а тем более ездить на велосипеде никому не советую. Можно ноги переломать и в том, и в другом случае.

Очень жаль тех мамочек с колясками, которым негде гулять, кроме как в своем дворе. Терпение, смелость и сноровка воспитываются в петрозаводчанах с младенчества. Впрочем, наша героиня Илона не намерена опускать руки. Не зря ведь она до декретного отпуска работала юристом.