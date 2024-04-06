Жители микрорайона в Петрозаводске боятся упасть под колеса машин

Проживающие в микрорайоне Рыбка в Петрозаводске люди устали преодолевать препятствия. Они в группе «Подслушано в ПТЗ» рассказали, что с огромным трудом добираются до остановки и от нее – до дома.

Там постоянно припаркованы автомобили, в том числе большегрузы. Тропа узкая, завалена снегом, ограждения нет.

- Боишься идти и упасть под колеса мимо проезжающих машин! Для чего там стоит эта остановка? Для красоты? Место не продуманное, да и внешний вид желает лучшего,

- сказано в сообщении.

Рядом расположены два магазина. Попасть в них тоже сложно, так как перейти дорогу в потоке автомобилей – это проблема.

- Если и чистят дорогу, то снег навалят такой высоты, что не знаешь, как его перешагнуть, чтобы спуститься к магазину и обратно. Приходиться ждать на опасном участке, когда кто-то притормозит и пропустит,

- пишут горожане.

Они просят администрацию города решить вопрос с остановкой и пешеходным переходом к торговым точкам. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте