В Петрозаводске строят пешеходную дорожку вдоль Лососинского шоссе

В Петрозаводске начались работы по обустройству безопасного пути для пешеходов вдоль Лососинского шоссе, сообщается на сайте администрации города.

Подрядчик приступил к разборке грунта и планировке будущей дорожки.

Жители близлежащих многоквартирных домов смогут добираться по ней от Ярославской улицы до остановки на улице Хейкконена. На месте уложат асфальт, установят бортовые камни и устроят газоны. Завершить работы планируют уже в середине сентября.

Проект реализуют в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. В ноябре прошлого года его выбрали горожане на общем собрании в большом зале Администрации Петрозаводска. Также среди победителей оказались территория у школы № 43 и скейт-парк на стадионе «Юность». Все три объекта обустроят в этом году.

Начать подготовку к представлению своих проектов для участия в программе поддержки местных инициатив граждан в 2021 году петрозаводчане могут уже сейчас. Консультации предоставляет управление благоустройства и экологии Администрации по телефону – 71-35-72. Сам приём заявок на участие в программе планируют начать осенью.

Напомним, что жители карельской столицы могут предложить для благоустройства любую общественную территорию города. По условиям реализация программы проходит за счёт средств республиканского (60 %) и муниципального бюджетов (не менее 30 %) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10 %).