Завтра в Карелии ожидаются кратковременные дожди
Завтра, в пятницу 28 августа, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер прогнозируется северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет от +7 до +9, днем от +15 до +17 градусов.
В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью ожидается переменных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью – от +4 до +9, местами до 0, днем – от +13 до +18 градусов.
Погода в районных центрах по информации gismeteo.ru.
В Костомукше – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +7 до +13 градусов.
В Сегеже – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +10 до +15 градусов.
В Сортавале – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +12 до +18 градусов.
Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.
О том, какая погода ожидается в Карелии в сентябре 2020 года, читайте здесь.