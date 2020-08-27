Завтра в Карелии ожидаются кратковременные дожди

Завтра, в пятницу 28 августа, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер прогнозируется северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет от +7 до +9, днем от +15 до +17 градусов.

В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью ожидается переменных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью – от +4 до +9, местами до 0, днем – от +13 до +18 градусов.

Погода в районных центрах по информации gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +7 до +13 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +10 до +15 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +12 до +18 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

О том, какая погода ожидается в Карелии в сентябре 2020 года, читайте здесь.