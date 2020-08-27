Опубликован долгосрочный прогноз погоды на сентябрь 2020 года

Изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, из-за чего в 2020 году осень в России наступит в середине сентября. Об этом рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, сообщает news.ru.

Эксперт пояснил, что на фоне глобального потепления реальное начало следующего времени года не совпадает с датами в календаре, а границы сезонов становятся менее устойчивыми.

«В результате возникает тенденция, при которой на большей территории России наблюдается некий сдвиг: весна наступает раньше, а осень – позднее»,

– отметил Кокорин.

Издание «АиФ» опубликовало более подробный «Долгосрочный прогноз погоды на сентябрь 2020 года» в России. Конкретно о Карелии в нем не говорится (наша республика выпадает из него). О погоде в наших краях можно приблизительно судить по соседним регионам.

В частности, если говорить о севере Карелии, то нам близок будет прогноз по Северному федеральному округу.

В Северном федеральном округе предполагаемая средняя температура сентября от +7 до +11, что на 1-2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 40-55 мм, что близко к обычному.

В начале месяца пройдут кратковременные дожди, температура днем будет от +13 до +18 градусов. К концу первой десятидневки существенных осадков не ожидается, температура днем от +14 до +19 градусов.

В середине месяца пройдут дожди, усилится ветер, максимальная температура днем от +11 до +16 градусов. К концу второй декады ожидается теплая погода, местами небольшой дождь, дневная температура от 16 до 21 градуса тепла. К середине третьей декады пройдут кратковременные дожди и похолодает днем до +7...+12 градусов, ночью возможны заморозки. Завершится сентябрь сухой и прохладной погодой, дневная температура от +9 до +14 градусов, ночью местами заморозки.

Жителям юга и центра Карелии можно в какой-то мере ориентироваться на прогноз в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге предполагаемая средняя температура сентября от +12 до +13, что на градус выше обычной. Ожидаемое количество осадков около 50 мм, что несколько меньше климатической нормы.

В первые дни месяца без существенных осадков, днем от +19 до +24 градусов. К середине первой декады пройдут небольшие дожди, днем максимальная температура от +14 до +19 градусов. В конце первой десятидневки кратковременный дождь, днем от +15 до +20 градусов.

К середине месяца облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, максимальная температура днем от +13 до +18 градусов. В конце второй десятидневки без осадков, температура днем от +18 до +23 градусов.

К середине третьей декады пройдут кратковременные дожди и похолодает, днем от +9 до +14 градусов. В последние дни месяца переменная облачность, без существенных осадков: днем максимальная температура от +11 до +16 градусов, ночью местами слабые заморозки.