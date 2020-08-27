27 августа 2020, 07:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на сегодня, четверг 27 августа

Публикуем подробности от Карельского гидрометцентра

По информации Карельского гидрометцентра, сегодня – в четверг 27 августа – в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем – от +15 до +17 градусов.

В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается северо-западный, западный, на юге юго-западный, южный умеренный. Температура днем – от +14 до +19, на севере от +10 до +15 градусов.

Погода в районных центрах по данным gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, дождь, гроза, температура воздуха до +14 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, дождь, температура воздуха до +15 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, дождь, температура воздуха до +17 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

Фото с karelia.news

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