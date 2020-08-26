Завтра ночью в Карелии местами похолодает почти до нуля градусов

По информации Карельского гидрометцентра, завтра – в четверг 27 августа – в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью – от +8 до +10, днем – от +15 до +17 градусов.

В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается северо-западный, западный, на юге юго-западный, южный умеренный. Температура ночью – от +7 до +12, местами до +2, днем от +14 до +19, на севере от +10 до +15 градусов.

Погода в районных центрах по данным gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, дождь, гроза, температура воздуха от +6 до +14 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +10 до +15 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +12 до +17 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.