Жительница Прионежья наказана за ненадлежащее содержание свиней

По жалобе жителя Прионежского района карельское управление Россельхознадзора в августе организовало проверку деятельности местного свиноводческого хозяйства и выявило многочисленные нарушения ветеринарных правил, сообщает сайт ведомства.

Проверка показала, что владелица хозяйства организовала площадку для выгула свиней, не оборудованную навесом, что способствует возможности проникновения на территорию других животных и птиц; вход в свиноводческое помещение не оборудован дезинфекционными ковриками, пропитанными дезинфицирующими растворами.

Кроме того, свиньи не находятся на учете, не подвергаются диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней, что может повлечь за собой распространение болезней животных, в частности, африканской чумы свиней.

За нарушение ветеринарного законодательства владелица хозяйства была привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 рублей.

Ей было выдано предписание в срок до 15 октября 2020 года устранить выявленные нарушения.