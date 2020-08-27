Отсидевший за взятку карельскому чиновнику бизнесмен вышел на свободу

Бизнесмен Степан Морозов, отсидев три года по обвинению во взятках руководителю Госкомимущества Денису Косареву, вышел на свободу 25 сентября. При этом накануне должен был быть вынесен приговор по второму уголовному делу, в рамках которого его судят вместе с заместителем Косарева Сергеем Максимовым.

Морозова обвиняют в даче взятки. По версии следствия, он заплатил чиновникам за то, чтобы арендовать, а потом купить здание на улице Калинина в Петрозаводске. Однако ранее, в конце 2017 года, Степан Морозов был приговорен к трем годам заключения за взятку Денису Косареву. Как полагало обвинение, предприниматель «отблагодарил» Косарева за предоставление займа в пять миллионов рублей.

Срок заключения истек 25 августа. 24 же августа судья Хромых должен был вынести приговор по второму уголовному делу, но заседание перенесли на 14 сентября. Благодаря этому Степан Морозов вышел на свободу.

Как отметил предприниматель в телефонном разговоре с журналистом портала «Петрозаводск говорит», для него сейчас главное – общение с сыном, который родился уже тогда, когда Степан Морозов находился в местах лишения свободы. Отметим, что бизнесмен настаивает на своей невиновности.