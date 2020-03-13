В Петрозаводске состоялось награждение победителей конкурса волонтеров

Общественноео движение «Петрозаводск — любимая столица» подвело итоги конкурса грантов «Сознательный горожанин». Призы победители получали из рук депутатов Петросовета, заместителя председателя фракции партии «Единая Россия» Александра Антипова и председателя движения «Петрозаводск – любимая столица» Екатерины Реутовой.

— Очень приятно, что на конкурс пришло много заявок, причем за каждой стоит несколько человек, а значит, эта проблема волнует горожан. Поэтому было принято решение список победителей расширить, — сказала Екатерина Реутова. — Мы награждаем пять проектов, которые полностью соответствуют заявленным требованиям, являются интересными, разнообразными, креативными, способными реально повлиять на решение проблемы уличного вандализма. Остается только пожелать победителям, чтобы все их замечательные идеи были реализованы.

Александр Антипов добавил, что жюри решило увеличить призовой фонд, и спонсоры конкурса поддержали это решение, увеличив призовой фонд со 120 до 160 тысяч рублей

— Одна заявка, в организационном плане более сложная, получает 40 тысяч рублей, остальные по 30 тысяч.

Самый трудоемкий проект «Мы за красивый город» оказался у Екатерины Савельевой.

— Мы хотим дать возможность подросткам, чья энергия зачастую направлена на разрушение, направить ее в сторону созидания, — говорит Екатерина, — а потому предлагаем им принять участие в украшении города. У нас будут большие площадки для граффити у торгового центра и трансформаторные будки, которые также можно будет расписать, — говорит Катя.

У Кирилла Прохорова масштаб поменьше. Он предлагает электрокоммуникационные будки, многие из которых заклеены объявлениями, пестрят надписями, превратить в артобъекты.

— Я горожанин, блогер-урбанист, занимаюсь проблемами городской среды, — говорит Кирилл. — Объявим конкурс на оформление будок, но сначала проведем экскурсии по городу, посмотрим, какие есть объекты, где хорошо, где плохо, а потом объявим конкурс. Тематики не будет — полная свобода творчества. Заявиться на конкурс может любой. У меня есть группа ВКонтакте «Горожанин_ПТЗ» и Телеграм-канал. Анонс конкурса — в марте-апреле, потом прогулка по городу, и в мае-июне — реализация задуманного. Возможно, одну из пяти работ сделаю сам.

Председатель движения «Петрозаводск – любимая столица» и организатор конкурса Екатерина Реутова призналась, что ей как педагогу, директору школы ближе всего проекты, направленные на привлечение к работе школьников. Именно такой проект «Уличный вандализм» представила педагог Яна Туралина.

— Проект состоит из курса классных часов для детей 5-8 классов. Его цель – профилактика вандального поведения подростков, — говорит Яна. — В ходе занятий планируется разработать совместно с ребятами меры борьбы с уличным вандализмом, провести конкурс плакатов на тему «Скажем уличному вандализму нет!». Плакаты победителей, возможно, будут размещены в местах, которые наиболее подвержены нападкам вандалов. Начну в своей 43-й школе, а потом, надеюсь, подключится и вся Древлянка... Работу планируем завершить к концу этого года.

Организаторы и победители конкурса надеются, что им удастся сделать Петрозаводск не только краше, но и научить других бережно относиться к городу, в котором живем.