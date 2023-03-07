В Петрозаводске пройдет детский театральный конкурс

В Петрозаводске состоится Второй открытый республиканский конкурс сценического искусства «Театральная палитра», который запланирован на 25-26 марта. В пресс-службе мэрии сообщают, что мероприятие пройдет в Детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало.

Заявки принимаются до 17 марта. В прослушиваниях могут принять участие юные артисты в возрасте от трех лет до 20-летней молодежи – солисты, ансамбли и театральные коллективы.

Продолжительность постановок в номинациях актерская песня, художественное слово, музыкальный или кукольный театр не должна превышать 15 минут. / Фото: sinisalo-ptz.nubex.ru.