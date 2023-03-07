В Карелии осужденные снимают кино

Карельские учреждения уголовно-исполнительной системы примут участие в ежегодном конкурсе фильмов «Надежда». Сюжеты снимают сами осужденные.

Наш регион представит работу преступивших закон граждан, содержащихся в колонии №7 Сегежи. О чем будет кино, участники конкурса пока держат в секрете. Представят его на суд квалифицированного жюри до 20 мая.

Организаторы конкурса отмечают, что главные задачи «Надежды» – помощь оказавшимся в местах лишения свободы, обретение осужденными полезных социальных навыков, развитие их талантов. / Фото: УФСИН РК.