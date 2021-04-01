В Петрозаводске продолжают расчищать ливневку и откачивать воду с улиц

В Петрозаводске продолжают борьбу с искусственными водоемами, образовавшимися на улицах в период оттепели.

Сотрудники МКУ «Служба заказчика» очищают дождеприемники от снежного и ледяного покрова, следят за состоянием труб под дорогами и размораживают их при необходимости. Ликвидировать подтопления улиц помогает МЧС Карелии. Совместно с МЧС были устранены затопления на улицах Щербакова и Мончегорской. Здесь разморозили трубы и откачали воду.

Аналогичные мероприятия провели на улице Вольной. В этом месте продолжают расчищать дренажную трубу. По сообщению городской администрации, «Служба заказчика» произвела работы на улицах Титова, Чехова, Балтийской, Сегежской, на пересечении Ветеринарного переулка и Пограничной улицы.

Петрозаводчане могут сообщать о подтоплении территорий, проблемах с ливневой канализацией в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 051 или диспетчеру МКУ «Служба заказчика» по телефону 8 (963) 744-02-55. (Фото: пресс-центр администрации города)